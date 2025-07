Retour de Wolf-Man chez Delcourt en version Intégrale pour décembre 2025

Succès d'Invincible oblige, Delcourt va tenter sa chance avec The Astounding Wolf-Man, spin-off des aventures de Mark Grayson. La série est écrite par Robert Kirkman et est dessinée par Jason Howard et a été éditée de 2007 à 2010 par Image Comics.

De son côté, l'éditeur français a privilégié le format intégrale. En somme, chaque intégrale contiendra deux tomes de l'ancienne édition de Glénat. Autrement dit, deux intégrales devraient suffire à reprendre l'intégralité des quatre tomes français / des vingt-cinq numéros US.

Niveau tarif, il n'y a pas de réel changement avec l'ancienne édition. Delcourt propose les 288 pages de son intégrale à 29.95€ tandis que Glénat proposait chaque tome de 144 pages à 14.95€. Soit une augmentation de 2.5 centimes par tomes en 13 ans. Pas de quoi fouetter un loup.

La sortie de ce nouveau premier tome est prévue pour le 3 décembre 2025.