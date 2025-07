[Review VF] Rocketeer - La Cargaison maudite

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit de l'album Rocketeer - La Cargaison maudite, écrit par Mark Waid, et dessiné par Chris Samnee. Il est sorti le 2 juillet pour 16,95 euros. Il contient les titres US Rocketeer: Cargo of Doom #1 à 4.

Dave Stevens était l'un des auteurs les plus doués de sa génération, et son Rocketeer a connu le succès dès sa sortie dans les années 1980. Ce sont ici Mark WAID et Chris SAMNEE qui reprennent le flambeau le temps d'un palpitant récit complet.

Un navire accoste dans le port de Los Angeles depuis un lieu lointain et exotique - avec une étrange cargaison aussi mystérieuse que... vivante ! Le chaos ne tarde pas à se déclencher alors que notre héros se lance dans la mêlée !

En mars, Delcourt a sorti un album de Rocketeer, que j’avais critiqué. J’y expliquais que l’éditeur avait déjà tenté de publier le personnage, mais sans aller bien loin. Du coup, après avoir sorti cette première anthologie d’histoires courtes, un nouvel album est proposé. Et comme il s’agit de la suite logique, c’est-à-dire les nouvelles publications chez IDW suite à la mort de Dave Stevens, cette histoire intitulée La Cargaison Maudite n’est autre que celle contenue dans le tome 1 de Rocketeer Nouvelles Aventures déjà publié par Delcourt en 2013. Cette fois-ci, l’éditeur ne prend plus de risque et ne met pas de chiffre. Il s’agit de toute façon d’un récit complet, d'une aventure du héros.

Bien que ce soit une réédition, l’album original est aujourd’hui introuvable. Le principe est le même que pour les histoires courtes, mais développé sur un tome complet. L’histoire est assez classique pour du super-héros, avec une identité secrète, mais le ton humoristique est agréable, et les années 40 ont un certain charme. Il ne faut pas s’attendre cependant à quelque chose de profond. C’est du pulp, donc c’est fun, décomplexé et son artificialité est totalement assumée. Le récit fait en plus un lien plutôt amusant avec King Kong, poussant le délire pop jusqu’au bout.

Rocketeer est un charmeur, comme les héros de l’époque, et le triangle amoureux proposé dans l’album n’est pas des plus passionnant, mais il reste amusant. L’action est très présente, et permet de mettre en valeur le point fort de l’album : les dessins de Samnee. Même si l’artiste a fait mieux depuis, les planches n’en sont pas moins très agréables à parcourir. Vous comprenez un peu où je veux en venir : c’est un bon album, plutôt bien écrit et bien dessiné, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Waid propose du comics à l’ancienne, et les amoureux du personnage devraient être satisfaits.