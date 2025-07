Invincible : Déjà une saison 5 confirmée... et enregistrée !

Bonne nouvelle pour les fans d'Invincible puisqu'une saison 5 de son adaptation en série animée a d'ores et déjà été confirmée. Mieux encore, l'enregistrement est déjà lancé (autrement dit, les comédiens sont déjà mis à contribution). Comment peuvent-ils enregistrer sans avoir les images, me direz-vous ? Malgré les apparences, il n'est pas rare que cela se fasse dans cet ordre. Ainsi, les dessins collent aux paroles et non l'inverse.

Cette technique a notamment été utilisée sur certains anciens films animés Astérix. Les dessinateurs avaient les dialogues du long métrage ainsi qu'un miroir pour pouvoir lire le texte et voir les mouvements de leur bouche en temps réel pour pouvoir reproduire au mieux les mimiques et les mouvements de bouche des personnages. C'était le bon temps !

Pour rappel, les comics Invincible sont toujours disponibles à la vente. Si vous désirez vous le procurer et soutenir MDCU par la même occasion, vous pouvez l'acheter en passant par ici.

