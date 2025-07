[Review VF] Free Agents tome 1

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit du tome 1 de Free Agents, écrit par Kurt Busiek et Fabian Nicieza, et dessiné par Stephen Mooney. Il est sorti le 9 juillet pour 19,99 euros. Il contient les titres US Free Agents #1 à 7.

Co-créée et co-écrite par Kurt Busiek (Astro City, Arrowsmith) et Fabian Nicieza (Deadpool), avec Stephen Mooney (Rocketeer), cette nouvelle saga mêle très intelligemment SF et Super-Héros.

Une équipe de vétérans qui a survécu à une guerre inter-dimensionnelle est enfin de retour sur Terre, libérée de toute obligation. L'heure de la retraite a sonné. Mais cette apparente tranquillité va soudainement être perturbée lorsque de terribles vestiges de la guerre ressurgissent...

Free Agents est la nouvelle série de super-héros écrite par Kurt Busiek (Astro City) et Fabian Nicieza (Deadpool), des scénaristes avec une excellente réputation. Lancée l’année dernière chez Image Comics, elle s’intéresse à un groupe de soldats doués de super-pouvoirs. L’univers proposé par les auteurs est riche, et on arrive après la bataille, puisque les personnages ont survécu à une guerre, dans une autre dimension. Ils sont technologiquement avancés, et on ne connaît pas bien leur pouvoir, donc la courbe pour comprendre précisément ce qui se passe au début est un peu pentue. C’est ce qui fait aussi l’intérêt de ce début de série, où on ne nous prend pas par la main.

Les différents héros essaient de s’adapter à la vie sur Terre. Il est marrant de constater d’ailleurs que cette Terre est habitée par des super-héros connus. Nous y croisons Superstar, une autre création de Busiek, dont les aventures ont été publiées par Glénat, mais aussi Radiant Black ! Malgré la pause que fait Delcourt dans la publication de Radiant Black qui peine à trouver son public, il est amusant de le voir ici. Classiquement, ces super-héros vont s’attaquer aux Free Agents, pour ensuite faire équipe.

D’ailleurs, tout n’est pas d’une originalité folle ici. Certains pouvoirs sont déjà vus, et l’équipe nous rappelle un peu les X-Men, en plus militaire. Il y a heureusement quelques personnages assez originaux, comme Strate par exemple, un ado qui a besoin de soutien pour gérer son pouvoir. L’album propose à la fin des fiches de personnage qui permettent de mieux les connaître, et de saisir leurs pouvoirs. Je ne peux que vous encourager de ne pas attendre la fin pour les lire, ça aide à mieux comprendre les enjeux.

Le récit ressemble à du super-héros assez classique et peine peut-être à vraiment nous captiver, car assez brouillon. Cependant, le potentiel est là, et se montre lorsqu’un chapitre va s’intéresser aux passés et aux traumatismes de chacun des personnages. La série dévoile alors l’idée de ses auteurs, de nous montrer des guerriers abîmés, qui, après la guerre, souhaite pouvoir vivre en paix. Mais une menace prend forme vers la fin de ce tome 1, et le combat paraît inévitable. Les enjeux se mettent alors finalement en place, et l'empathie envers les personnages commencent à prendre forme.

Le dessin est plutôt efficace, mais aurait mérité d’être plus détaillé. Cet aspect nuit à l’attachement qu’on peut avoir des personnages. A moins que ce ne soit les bulles de dialogues en surabondance (langage et télépathie). La base est solide, et le potentiel est là, mais on aurait aimé quelque chose de plus spontané, de moins long à se mettre en place. La fin donne en tout cas envie de connaitre la suite, et voir si la série arrive à déployer tout son potentiel.