[Review VF] Rocketeer - Nouvelles Aventures

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit de l'album Rocketeer - Nouvelles aventures, écrit et dessiné par de nombreux auteurs, dont Kurt Busiek, John Cassaday, Mike Kaluta, Darwyn Cooke, Bruce Timm ou Dave Gibbons. Il est sorti le 12 mars pour 18,50 euros. Il contient les titres US Rocketeer Adventures #1 à 4.

Dave Stevens était l'un des auteurs les plus doués de sa génération, et son Rocketeer a connu le succès dès sa sortie dans les années 1980. La crème des auteurs US rend ici hommage à sa création la plus emblématique.

Kurt Busiek, John Cassaday, Mike Kaluta, Darwyn Cooke, Bruce Timm ou encore Dave Gibbons sont quelques-uns des auteurs retenus pour cet album hommage composé d'une série de récits courts qui restent parfaitement fidèles à la création de Dave Stevens.

Delcourt tente de remettre à nouveau Rocketeer sur le devant de la scène. L’éditeur avait publié l’intégrale de la création de Dave Stevens en 2011, et avait continué avec le tome 1 de ses nouvelles aventures en 2013. Cette série proposait la reprise du personnage par de nouveaux auteurs. Il s’agissait là de Mark Waid et Chris Samnee. Malheureusement, ce tome est difficilement trouvable aujourd’hui, et il n’y a jamais eu de tome 2. L’album qui nous intéresse est un peu à l’origine de ces nouvelles histoires. En 2011, IDW a en effet proposé une anthologie d’histoires courtes sur Rocketeer, et c’est ça que nous propose Delcourt. Cet album est donc antérieur au tome de Waid et Samnee, et contient pas moins de 12 récits complets.

Vu la pagination de l’album et le nombre d’histoires, vous comprendrez que les récits sont très (très) courts, seulement quelques pages. Les auteurs changent à chaque fois, et forcément certains sont plus inspirés que d’autres. La plupart des histoires sont assez classiques, et nous racontent une aventure de Rocketeer. C’est un héros pulp, avec des histoires qui se situent vers la moitié du XXème siècle, et beaucoup de récits sont finalement assez proches de l’ambiance de cette époque. Il ne faut pas avoir peur de flirter avec la misogynie, ni même le massacre décomplexé des ennemis. Le personnage de Betty est très présent, et les blagues sexistes sont aussi là !

Bien que la plupart des récits soient trop courts pour vraiment développer une histoire intéressante, quelques-uns sortent tout de même du lot, et proposent de bonnes idées. Celui de Waid par exemple propose un Rocketeer un peu plus travaillé, et un lien marrant avec les comics. L’histoire de Darwyn Cooke est aussi très réussie, avec un hommage appuyé aux feuilletons, et une Betty en Rocketeer. Celle de Joe Lansdale et Bruce Timm est aussi amusante avec beaucoup de texte, donnant un côté très pulp, très roman de gare. Enfin, je retiens aussi le récit de Jonathan Ross et Tommy Lee Edwards qui proposent une histoire plutôt élaborée vu le nombre de pages, et donnent la part belle aux femmes.

Bref, les auteurs sont nombreux, et chacun nous offre sa vision du Rocketeer. D’ailleurs, les personnages n’ont pas vraiment le même caractère selon les récits. Du coup, nous nous retrouvons avec un album très inégal, avec de bonnes choses, des choses moins bonnes, mais surtout beaucoup d’histoires aussitôt lues aussitôt oubliées. Au moins, les dessins sont globalement réussis, ce qui est un atout majeur lorsque le scénario ne suit pas. L’album est donc à réserver aux fanas du Rocketeer qui n’ont rien d’autres à se mettre sous la dent, ou éventuellement aux amateurs de comics pulp.