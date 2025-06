[Review VF] Invincible Univers - Tech Jacket tome 2

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit du tome 2 de l'intégrale Tech Jacket, écrit par Joe Keatinge, et dessiné par Khary Randolph et E. J. Su. Il sortira le 11 juin pour 29,95 euros. Il contient les titres US Tech Jacket (2014-2015) #1 à 12. La critique du tome 1 est ici.

Zack Thompson est un terrien qui entre en possession d'une mystérieuse et surpuissante armure de combat léguée par un extra-terrestre. Sa vie va changer du tout au tout, notamment au contact d'Invincible et d'autres héros !

Doté de cette combinaison surpuissante, Zack est devenu le Gardien Galactique de la planète Terre. Mais les pouvoirs quasi-infinis de cette armure de combat extra-terrestre lui confèrent également une responsabilté infinie. Pris au coeur d'une gigantesque bataille qui risque de tout anéantir, Zack va devoir s'unir à ses pires ennemis...

La première intégrale était composée de la série originale de 2002, avec sa conclusion parue en 2010, ainsi qu’une mini-série originalement numérique. La première partie était sympa, même si elle souffrait de la comparaison avec Invincible, tandis que la seconde était très secondaire. Dans ce deuxième tome de l’intégrale, nous retrouvons la totalité de la dernière série sur le personnage de Tech Jacket, divisée en 12 chapitres. L’équipe en charge est la même que pour la dernière partie de la première intégrale. D’ailleurs, l’histoire est dans la même lignée.

Fini en effet de raconter les origines du héros, l’album entre rapidement dans le cœur du sujet. Un gros vaisseau approche de la Terre, et Tech Jacket part se renseigner, prêt à l’affronter si besoin. Dans la première intégrale, la partie écrite par Keatinge manquait clairement d’enjeux. Ce n’est pas le cas ici. La menace est importante, et l’affrontement va être difficile pour le héros, avec un véritable impact sur sa vie et son armure. Du coup, on se laisse rapidement prendre par la lecture, surtout que certaines idées sont plutôt originales.

La narration est très rythmée, et les dessins en mettent plein la vue. Et même s’il y a quelques réflexions sur le personnage, ça reste du très grand spectacle. Le travail sur l’univers a déjà été réalisé, ce n'était pas forcément le point fort de l’histoire, donc maintenant, les auteurs font place à l’action. Et je pense que c'est le bon choix.

Quelques reproches peuvent tout de même être faits. La menace est d’une envergure jamais vue dans cette série, et peut-être même l’univers Invincible tout entier, il est étonnant de constater l’absence des Gardiens du Globe, tout juste mentionnés. De plus, la menace est intéressante, mais la série semble se perdre un peu dans son concept. C’est un peu trop tarabiscoté, et il manque un gros final explosif.

Ce deuxième tome est en tout cas plus convaincant que le premier, même si très différent. Le premier s’attardait à mettre maladroitement un univers en place. Celui-ci propose une aventure de Tech Jacket, mais d’une nouvelle ampleur. Le récit est aussi plus mature, plus violent. La proposition est intéressante, et offre un bon moment de lecture.