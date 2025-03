[Review VF] Invincible Univers - Tech Jacket tome 1

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit du tome 1 de l'intégrale Tech Jacket, écrit par Robert Kirkman et Joe Keatinge, et dessiné par E. J. Su et Khary Randolph. Il est sorti le 26 février pour 29,95 euros. Il contient les titres US Tech Jacket (vol. 1) #1 à 8 et Tech Jacket Digital (vol. 2) #1 à 3.

Alors qu'INVINCIBLE - la meilleure série de super-héros du XXIe siècle (dixit Robert Kirkman) - se termine, on le retrouve au coeur des aventures de Zack Thompson, un terrien qui découvre une mystérieuse et surpuissante armure de combat...

Les Geldariens sont une race d'êtres incroyablement intelligents, mais physiquement faibles et fragiles. Pour compenser ce trait, ils ont inventé la « Tech Jacket », un gilet dont chaque Geldarian est équipé à sa naissance. Zack Thompson, un terrien, entre en possession de l'une d'elles. Il comprend rapidement qu'un pouvoir infini s'accompagne de responsabilités infinies.

La série Tech Jacket est sortie avant Invincible, et a eu une carrière plus compliquée. Il s’agit avant tout d’une mini-série en 6 numéros sortie à partir de 2002 aux Etats-Unis. Le succès n’est pas vraiment au rendez-vous. Il faudra attendre 2010 pour que Robert Kirkman en publie la suite en histoire back-up à partir d’Invincible #71. Ces 8 back-ups seront regroupés pour former les #7 et 8. Ensuite, une mini-série numérique en 3 parties sera publiée en parallèle de ce qui correspond aujourd’hui à la sixième intégrale d’Invincible. Tous ces chapitres sont réédités dans cette première intégrale de Tech Jacket.

Il est marrant de découvrir l’histoire de Tech Jacket qui est finalement assez proche d’Invincible, mais en plus maladroit peut-être. On suit en effet un lycéen qui se retrouve avec une armure lui donnant des pouvoirs. Cette armure vient d’un extra-terrestre qui se crashe sur Terre. Nous avons donc un mélange de Spider-Man et de Green Lantern , mais ça marche plutôt bien, avec une mythologie et un lore qui se mettent bien en place. Kirkman a le talent pour bien raconter ses histoires, et mettre des petits cliffhanger là où il faut.

Le ton est tout de même plus gentil que celui d’Invincible. L’histoire est aussi moins complexe dans ses dénouements, parfois un peu faciles, comme si le public visé était plus jeune. Les dessins ont un style légèrement manga, agréable, mais pas incroyable. Delcourt a fait le choix de garder la coupure entre les deux premiers tomes de la précédente édition qui sont contenus dans l’intégrale. Ce choix est plutôt logique puisqu’on sent lorsqu’on passe du #6 de 2003 au #7 de 2010. Il y a une nouvelle menace, et Invincible est désormais mentionné.

Pour la dernière mini-série en 3 chapitres, l’équipe artistique change, et le ton aussi. L’introduction fait le lien avec la série Invincible, mais la suite ne concerne que Tech Jacket. L’ambiance est plus sérieuse, moins insouciante, et se rapproche plus d’Invincible du coup. Le dessin est plus stylisé, et plus dynamique. L'histoire est plutôt sympa, même si vite oubliée, avec des petits clins d'oeil au monde des comics.

Malgré quelques maladresses, la première moitié de l'intégrale est plutôt réussie, car bien construite. C’est un récit initiatique d’un ado qui se découvre des pouvoirs, et va les mettre au service d’une cause. La deuxième moitié est moins convaincante. Ce sont de nouvelles menaces, que Tech Jacket affronte, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Et pour chipoter, je trouve la traduction de Tech Jacket mal choisie : Tech Tunique ressemble un peu trop à tektonik. L’album se termine sur un très bon carnet de croquis en bonus.