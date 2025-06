[Review VF] BRZRKR - Bloodlines tome 2

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit du tome 2 de la série BRZRKR - Bloodlines, écrit par Matt Kindt, Keanu Reeves et Jason Aaron, et dessiné par Ron Garney et Salvador Larroca. Il est sorti le 11 octobre pour 16,50 euros. Il contient les titres US BRZRKR: The Lost Book of B #1 et BRZRKR: A Faceful ofBullets #1. La critique du premier tome se trouve ici.

L'univers imaginé par Keanu Reeves continue de s'étendre. Après un premier hors-série, ce sont deux nouveaux récits que nous offrent, pour l'un, Jason Aaron & Salvador Larocca et pour l'autre Matt Kindt & Ron Garney qui font ici leur retour.

Que pouvait bien faire B. à l'époque du Far West entre un grand propriétaire lancé à la recherche de sa fille fugueuse, mais aussi de la légendaire Babylone au XIIIe siècle aux côtés de Ghengis Khan ? C'est ce que proposent de nous raconter les auteurs des deux récits complets proposés dans ce deuxième opus consacré au passé de l'immortel créé par Keanu Reeves.

Après un premier tome sympa, mais assez secondaire, la série BRZRKR Bloodlines a le droit à un tome 2. Le principe est le même, et comme le premier, il propose deux histoires dont Unute est le héros. Chacune d’elles se déroule à un moment de sa vie. Il y a une bonne nouvelle puisque le premier récit est réalisé par l’équipe de la série principale, c’est-à-dire Keanu Reeves, Matt Kindt et Ron Garney. La figure historique liée au personnage est Gengis Kahn, et on devine pourquoi.

Dans cette histoire, on retrouve les thèmes forts de la série principale, notamment l’utilisation par une armée d’Unute. Il s’agit d’une arme vivante que Gengis Kahn cherche à apprivoiser pour ses projets de colonisation. On retrouve toute la violence du personnage, sa relation avec la mort, et sa lassitude. L’histoire est bonne, et permet de développer les thèmes de la série principale dans une autre époque.

Les auteurs de la deuxième histoire sont aussi intéressants puisqu’il s’agit de Jason Aaron au scénario et Salvador Larroca au dessin. Ils nous racontent les aventures d’Unute… au far-west ! Imaginez un mec immortel qui se retrouve au milieu de cette période sauvage où les échanges de balles fusent. Il s’agit ici d’une histoire de vengeance, avec un Unute pour une fois indépendant, qui agit selon son bon vouloir.

L’histoire est bien racontée, et très violente. Je ne suis pas un grand fan du style de Larroca, mais il est ici très en forme. Son trait est épuré, très simple, et ça fonctionne merveilleusement bien. Finalement, ces deux histoires sont très plaisantes à lire, et offrent des développements intéressants sur le personnage d’Unute, que ce soit en montrant son traitement en arme, ou la façon dont il se comporte lorsqu’il est libre. Selon moi, ce tome 2 est plus intéressant que le premier, car aussi plus proche de la série principale, même si encore dispensable. La lecture dépend donc de votre affinité avec ce personnage.