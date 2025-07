Urban Comics annonce une nouvelle collection

Urban Comics continue d'expérimenter en variant ses collections. Après les Nomad, les Chronicles et autre Paperback, l'éditeur va proposer la collection DC Treasury Books. L'idée est de proposer un nouveau format, proche des vieux LUG et des Treasury Edition de DC, c'est-à-dire du grand format souple. Il sera proposé des récits un peu décalés, qui n'auraient pas leur place ailleurs. Chaque album ne devrait pas dépasser les 80 pages, et couterait une vingtaine d'euros.

Urban prévoit de séparer la collection en quatre séries, chacune consacrée à une ère des comics : Golden pour l'âge d'or (1939-1956), Silver pour l'âge d'argent (1957-1970), Bronze pour l'âge de bronze (1971-1985) et Modern pour l'âge actuel (1986-aujourd'hui) :



Voilà les titres prévus pour la fin d'année :

- Superman Treasury 2025 (qui sera sans doute renommé car depuis on sait que l’histoire s’intitule “A Hero for all”), de Dan JURGENS & Bruno REDONDO - DC Treasury Modern Books - 80 pages - Sortie le 24/10

- Superman contre Wonder Woman, de Gerry CONWAY & José-Luis GARCIA LOPEZ (1978) - DC Treasury Bronze Books - 80 pages - Sortie le 14/11

- DC Weird Tales & Fantasies - DC Treasury Silver Books - 80 pages - regroupant : “The Creature of 1,000 Disguises”, d’Edmond HAMILTON & Wayne BORING extrait d’Action Comics #234 (1957) + “The Rainbow Batman”, d’Edmond HAMILTON & Sheldon MOLDOFF, extrait de Detective Comics #241 (1958) + “Batman The Superman Of Planet X!”, d’Ed HERRON & Dick SPRANG, extrait de Batman #113 (1958) + “The Lady & the Lion”, d’Otto BINDER & Wayne BORING, extrait d’Action Comics #243 (1958) + “The Zebra Batman Detective”, de Bill FINGER & Sheldon MOLDOFF, extrait de Detective Comics #275 (1960) + “The Giant Turtle Man”, de Jerry SIEGEL & Curt SWAN, extrait de Superman's Pal, Jimmy Olsen #53 (1961) - Sortie le 14/11

- Superman Paix sur Terre, de Paul DINI & Alex ROSS (1998) - DC Treasury Modern Books - 80 pages - Sortie le 14/11