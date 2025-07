Frank Miller sur le crossover Deadpool / Batman #1 pour un récit Dark Knight Returns / Old Man Logan

Marvel et DC avaient déjà annoncé pas mal de noms pour leur crossover mais, visiblement, ce n'est pas encore fini. Après Zeb Wells, Greg Capullo, Grant Morrison et Dan Mora sur le titre principal et Chip Zdarsky, Terry Dodson, Kevin Smith, Andy Kubert, Kelly Thompson et Gurihiru sur les back-up, c'est au tour de Frank Miller de se faire une place sur cette grosse sortie.

Son vieux Batman fera donc la rencontre du vieux Old Man Logan. Par contre, on ne retrouvera Frank Miller que sur le dessin. Et c'est bien dommage.

A noter également qu'Al Ewing et Dike Ruan seront en charge d'un récit autour de Rocket Raccoon et Green Lantern.