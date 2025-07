Rob Liefeld de retour sur Youngblood (qui fait également son retour)

Rob Liefeld va être au scénario et au dessin d'une toute nouvelle série pour la première fois en trois décennies. Et ce retour va également marquer le retour d'un univers, celui de Youngblood. Un relauch orchestré par le créateur de Deadpool et co-fondateur d'Image Comics qui débutera au mois de novembre.

Pour l'occasion, Skottie Young, Daniel Warren Johnson, Ryan stegman, Ryan ottley, Kael Ngu, Erik Gist et Mark Spears ont réalisé une variant cover. Une initiative très appréciée de Liefeld d'ailleurs :

Ce sont les noms les plus recherchés, les plus populaires, les plus célébrés dans le monde des comics, et le Vieux Liefeld ne pourrait pas être plus reconnaissant, plus humble qu'ils aient réalisé ces couvertures spectaculaires de Youngblood !

Ce retour marque donc, par la même occasion, la fin d'une bataille relativement longue concernant les droits autour de cet univers.

Pas d'information concernant le synopsis pour le moment.

Youngblood #1 sortira le mercredi 5 novembre 2025 pour 4.99$.