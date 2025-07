Un trailer pour la série animée Eyes of Wakanda

La série animée Eyes of Wakanda, c'est ce vendredi ! Autant dire qu'il était plus que temps pour nous d'avoir une bande annonce. Et c'est maintenant chose faite ! Disney + a dévoilé sur sa chaine youtube une vidéo autour de la mini-série. La vidéo fait à peine 1m27s mais bon... quand on se dit qu'il n'y a que quatre épisodes, on se dit que ce n'est pas si déconnant.

Les Hatut Zaraze, guerriers wakandais, effectuent des missions dangereuses à travers le monde pour récupérer des artefacts en vibranium à travers l'histoire.

VO :

VF :

Alors, qu'en pensez-vous ? Comptez-vous regarder cette série animée ?