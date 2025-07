Un numéro spécial halloween pour les Power Rangers

C'est lors des sollicitations du mois d'octobre que l'annonce est tombée. Mighty Morphin Power Rangers Halloween Special #1 sera écrit par Sina Garce, Meghan Camarena, Danny Lore et Nick Marino et dessiné par Sina Grace, Zachary Sterling, Jodi Nishijima et Arielle Jovellanos. La cover principale sera réalisée par Miguel Mercado et la variant cover par Nicole Goux.

Voici le synopsis :

L'affrontement le plus effrayant de l'histoire d'Angel Grove est arrivé ! Pour la toute première fois, un recueil d'histoires courtes Power Rangers sur le thème d'Halloween, avec le retour du Pumpkin Rapper et les débuts du Colonel Maize ! Lorsque les méchants capturent un bus rempli d'enfants et quelques-uns de leurs coéquipiers, les Rangers doivent échanger des histoires effrayantes tirées de leurs missions les plus éprouvantes pour garder espoir. Cette anthologie saisonnière réunit une brochette de créateurs dynamiques, dont Meghan Camarena (Radiant Pink, Radiant Black) et Sina Grace (Ghosted in L.A.) de Mighty Morphin Power Rangers !

Sortie le 22 octobre 2025 pour 7.99$.