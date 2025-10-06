Urban Comics annonce Superman Unlimited Tome 1 de Dan Slott et Rafael Albuquerque en janvier 2026

Cette année, DC Comics a annoncé le Summer of Superman afin d'accompagner le film de James Gunn. Dans les faits, il s'agissait de l'arrivée de pas mal de titres Superman durant une période assez courte. Parmi les titres annoncés, nous avons eu droit à un récit assez surprenant : Superman Unlimited. Tenu par Dan Slott et Rafael Albuquerque, l'histoire était attendue de pied ferme par les lecteurs puisque DC Comics a commencé la promo du premier numéro en nous teasant Superman allait se retrouver face à un énorme astéroïde composé de kryptonite qui prenait la direction de la Terre. Sans entrer dans les détails pour ne pas vous spoiler, cet astéroïde va donner lieu à un nouveau statu quo pour l'univers DC puisque la kryptonite va tout simplement devenir monnaie courante.

Lorsqu'un astéroïde de la taille de Metropolis fonce droit sur la Terre, c'est à Superman qu'il incombe d'éviter la catastrophe. Mais au coeur de cette menace cosmique se cache un danger plus sombre encore, prêt à bouleverser le monde à jamais... et son pouvoir brille d'un éclat vert. L'Homme d'Acier a toujours considéré sa planète d'adoption comme son foyer, mais face à l'arrivée d'une telle quantité de kryptonite, il se pourrait qu'il n'y soit plus en sécurité...

Superman : Unlimited sortira le 23 janvier 2026 au prix de 18.50€. Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur Superman Unlimited #1 ici.