Des sorties régulières pour les poches d'Urban Comics

Certains s'inquiétaient de la baisse du rythme de sorties des Nomad, la collection de poche d'Urban Comics. On allait même à supposer l'arrêt de ces titres. L'éditeur vient de communiquer ses plans pour la collection, et les nouvelles sont plutôt bonnes. En effet, pour 2026, les Nomad sortiront de manière régulière. Il est annoncé deux numéros par mois, et nous connaissons les sorties de janvier et février. Outre les suites et spin-off, il y a une nouveauté avec Far Sector. Tous les détails ci-dessous.

Sorties du 9 janvier 2026 :

Green Lantern : Far Sector de N.K. JEMISIN – Jamal Campbell – 10,90 € – 296 pages

La Green Lantern Jo Mullein vient d'être affectée à l'un des secteurs les plus reculés de la galaxie. En charge d'élucider un meurtre au sein de cette société qui n'a plus connu de crime depuis plusieurs siècles, elle devra non seulement affronter l'animosité ambiante mais également faire la lumière sur un second assassinat : celui du principal suspect.

Contenu vo : Far Sector #1-12

Preacher tome 5 de Garth ENNIS et Steve DILLON – 13,90 € – 352 pages

De la brousse texane aux champs de bataille vietnamiens, Jesse Custer poursuit sa traque du fugitif divin. Il est grand temps d'obtenir les réponses aux questions qui le tourmentent depuis si longtemps, mais avant ça, il devra passer par la case « réconciliation » avec Tulip.

Contenu vo : #41-54

Sorties du 6 février 2026 :

Batman White Knight : Harley Quinn de Sean MURPHY – Katana COLLINS – Matteo SCALERA – 8,90 € – 160 pages

Bruce Wayne est toujours enfermé en prison, payant pour ses exactions envers la ville de Gotham et tentant de se racheter aux yeux de ses anciens alliés. Mais il a à présent noué une relation de plus en plus forte avec son ancienne ennemie, l'ex-compagne de Jack Napier, Harleen Quinzel. Jeune maman, celle-ci est contactée par le GCPD pour l'épauler sur une affaire qui va faire remonter à la surface les souvenirs encore vivaces de son passé de criminelle.

Contenu vo : Batman White Knight presents Harley Quinn #1-6

Fables tome 10 de Bill Willingham – Mark Buckingham – 13,90 € – 352 pages – Dernier tome

Devenue ambassadrice de la seconde chance, Rose Rouge a rassemblé autour d'elle un nouvel ordre de chevalerie et fondé New Camelot, un royaume de lumière et d'espoir. Mais sans le savoir, la jeune femme a également relancé les rouages de l'Histoire. En tant qu'avatar du Roi Arthur, parviendra-t-elle à échapper à sa funeste destinée ? Son affrontement avec sa soeur, Blanche, sonnera-t-il définitivement le glas de Fableville et de ses habitants ? L'avenir se joue maintenant.

Contenu vo : Fables #146-150 + 1001 NIGHTS OF SNOWFALL + WEREWOLVES OF THE HEARTLAND