Deadpool/Batman chez Urban en 2026

Rappelez-vous, il y a quelques temps, une question se posait sur qui allait publier le crossover Batman/Spawn entre Urban et Delcourt. Ce genre de question est revenu sur le devant de la scène avec l'arrivée du crossover entre Deadpool et Batman. Qui allait le publier ? Panini ou Urban ?

Eh bien, encore une fois, il s'agit d'Urban Comics ! Si ce n'est pas étonnant pour le titre Batman/Deadpool publié par DC, ça l'est plus pour la version Marvel, Deadpool/Batman. L'annonce de l'éditeur précise que Deadpool/Batman #1 sera publié en février, dans un format souple et avec un coffret au prix de 13,90€. L'idée du coffret est de pouvoir accueillir ensuite le Batman/Deadpool #1 qui sortira en mars au prix de 7,90€.

Pour rappel, Deadpool/Batman est écrit par Grant Morrison et dessiné par Dan Mora, alors que Batman/Deadpool est écrit par Zeb Wells et dessiné par Greg Capullo. Les titres contiennet aussi des back-ups croisant des héros Marvel et DC, comme Captain America/Wonder Woman par Chip Zdarsky et Terry Dodson, ou Krypto le Super-Chien/Jeff le Requin Terrestre par Kelly Thompson et Gurihiru.