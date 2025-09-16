Affaire Red Hood / Felker-Martin, Gotham Sampler est finalement sorti mais...

  1. Accueil
16 Septembre 2025
MAJ du 24/09 :

Petite mise à jour pour signaler que Gotham Sampler est finalement disponible sur le service digital de DC : DC Unlimited Infinite. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'ils ont fait machine arrière concernant l'affaire Gretch Felker-Martin. Non, ils ont tout simplement remplacé le titre Red Hood #1 par Immortal Legend Batman #1 :

- - -

 

Toujours suite aux réactions de Felker-Martin, DC Comics continue de faire barrage au titre de Red Hood, annulé après un numéro. Cette fois, c'est le Gotham Sampler qui est visé. La raison ? Il contient deux previews, celle de Batman #1 et celle de Red Hood #1. Aussi, l'éditeur a demandé à ce que le numéro ne soit pas distribué. Ils ont également stipulé qu'un remboursement allait être mis en place pour ceux qui l'auraient commandé. 

A noter qu'il n'est pas dit que le titre sera retourné à l'envoyeur. Devant la polémique autour de Red Hood #1, ce dernier a gagné en intérêt auprès des collectionneurs / revendeurs. On peut donc imaginer que Gotham Sampler suive le même chemin.

