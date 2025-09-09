Un problème de couleur de peau pour Catwoman dans Absolute Batman

La couleur de peau des personnages... Un grand classique ! S'il y a bien un sujet qui a toujours fait parler, c'est bien les changements de couleur de peau de nos personnages préférés. Et pour cause, lorsqu'un personnage passe de blanc à noir, il y a autant de fans de la décision que de détracteurs (ça crie au racisme ou au wokisme suivant le camp que vous défendez bref, vous connaissez la chanson). Aujourd'hui, c'est sur ce terrain-là que nous allons nous avancer mais de manière assez inédite quand même.

Dans Absolute Batman #12 de Scott Snyder et Nick Dragotta, Catwoman est noire. C'est déjà arrivé à de nombreuses reprises à l'écran (Eartha Kitt, Hall Berry et Zoe Kravitz) mais en comics, c'est déjà plus rare. Sans surprise, certains lecteurs ont critiqué cette décision. Mais c'est un fait. Dans cette version, Catwoman est noire. Comme très souvent, la polémique aurait pu s'arrêter là. Sauf qu'il y a un problème. L'artiste Stanley "Artgerm" Lau (ndlr : un mec bourré de talents) a réalisé une cover pour Absolute Batman #13. Et sur cette cover... Catwoman est blanche.

C'est donc sans surprise que cette différence de couleur a été pointée du doigt et, forcément, Lau a dû s'exprimer sur le sujet. La réponse soulève un petit problème de cohésion au sein même de la Distinguée Concurrence.

Voici ce qu'il a déclaré :

C'était le color code officiel fourni par DC. En fait, je l'ai même rendue un peu plus noire sur la version finale. Mais je ne peux pas trop m'éloigner non plus du character design officiel. :)

Un sujet épineux sur lequel le producteur exécutif a préféré prendre les devants et intervenir à son tour :

Cela a été pris en compte. Les gens de DC ont remarqué cela l'autre jour et nous ont fait savoir que toutes les couleurs de couvertures sont déjà ajustées ou sont en cours d'ajustement. C'est en fait la teinte de peau qui a été utilisée pour elle le plus souvent, mais les flashbacks (où elle a été vue) utilisent une palette atténuée – Donc cette teinte de peau apparaîtrait claire pour le présent sans superposition. Ce n'est qu'un malentendu – définitivement aucun artiste n'est en faute – tout va bien. Donc, Selina Kyle dans Absolute Batman est plus claire qu'elle ne l'a pu apparaître dans les flashbacks, à cause de l'effet flashback… mais pas tout à fait aussi claire. Quoi qu'il en soit, voici à quoi ressemble cette couverture maintenant… on la retrouve au milieu.

En somme... un malentendu.