James Gunn insiste : Peacemaker et Man of Tomorrow sont très liés

09 Septembre 2025 par Jeff 0 cbm
Un air de déjà vu ? Oh que oui ! James Gunn a une nouvelle fois pris la parole afin de signaler que Peacemaker et Man of Tomorrow étaient particulièrement liés. Pourquoi un tel acharnement ? Eh bien il faut dire que pour ce qui est des premiers épisodes diffusés, les liens sont minimes. Mais bien sûr, la série n'est pas terminée. Est-ce un moyen de dire "patience, les gars, patience" ? Sans doute.

Voici ce qu'il a déclaré :

Comme je l'ai déjà déclaré un nombre incalculable de fois, vous pouvez regarder tous les projets indépendemment (vous pouvez vous contenter de regarder Peacemaker ou Superman sans avoir vu Creature Commandos). Mais Man of Tomorrow et la saison 2 de Peacemaker sont très, très liés.

A noter que, pour le moment, le secret a été bien gardé concernant les surprises des trois derniers épisodes. A par, sans doute, une apparition de Superman, rien d'autre n'a fuité (rien de manière sérieuse en tout cas).

Pour aller plus loin :

 

Fiche Technique

Peacemaker

Saison : 2
Créée par
  • James Gunn
Synopsis

  • Laissé pour mort après sa confrontation avec Bloodsport lors de leurs mission sur l'île de Corto Maltese avec la Task Force X, Christopher Smith, alias le Peacemaker, a en réalité survécu. Il est retrouvé par l'équipe d'Amanda Waller afin de lui confier de nouvelles missions.


Voir la Fiche

