James Gunn insiste : Peacemaker et Man of Tomorrow sont très liés

Un air de déjà vu ? Oh que oui ! James Gunn a une nouvelle fois pris la parole afin de signaler que Peacemaker et Man of Tomorrow étaient particulièrement liés. Pourquoi un tel acharnement ? Eh bien il faut dire que pour ce qui est des premiers épisodes diffusés, les liens sont minimes. Mais bien sûr, la série n'est pas terminée. Est-ce un moyen de dire "patience, les gars, patience" ? Sans doute.

Voici ce qu'il a déclaré :

Comme je l'ai déjà déclaré un nombre incalculable de fois, vous pouvez regarder tous les projets indépendemment (vous pouvez vous contenter de regarder Peacemaker ou Superman sans avoir vu Creature Commandos). Mais Man of Tomorrow et la saison 2 de Peacemaker sont très, très liés.

A noter que, pour le moment, le secret a été bien gardé concernant les surprises des trois derniers épisodes. A par, sans doute, une apparition de Superman, rien d'autre n'a fuité (rien de manière sérieuse en tout cas).

