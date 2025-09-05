Man of Tomorrow : Quels personnages ont déjà été confirmés ?

Qui reviendra ? Qui ne reviendra pas ? A chaque suite (ou nouvel opus d'un univers partagé), c'est le même jeu qui reprend. Qui va avoir la chance de revenir devant les caméras pour que son histoire continue.

Avec l'annonce de Man of Tomorrow il y a quelques jours de la part de James Gunn, ledit jeu a repris de plus belle. Aussi, il est temps de faire le point sur les personnages qui reviendront et ceux qui pourraient revenir.

Superman et Lex Luthor :

Ce sont les deux personnages qui ont annoncés en même temps que le projet cinématographique. David Corenswet sera de retour en Superman et Nicholas Hoult sera de retour en Lex Luthor. Plus surprenant, les deux acteurs se partageraient l'affiche. Une décision qui expliquerait également pourquoi Gunn a toujours refusé de qualifier ce film de Superman II malgré le fait qu'il porte le nom de Man of Tomorrow.

Hawkgirl :

Isabela Merced a rapidement confirmé qu'elle serait de retour dans le rôle de Hawkgirl. Une excellente nouvelle si on part du principe qu'il s'agit du membre du Justice Gang que nous avons le moins vu dans Superman.

Jimmy Olsen :

L'acteur Skyler Gisondo a annoncé qu'il serait également de retour dans le rôle de Jimmy Olsen. Une nouvelle qui n'est pas si surprenante lorsque l'on sait que Gunn avait déclaré avec de grands projets pour le personnage.

Côté rumeur, il y a cinq personnages qui sont au centre de rumeurs plus ou moins importantes quant à un hypothétique retour. Ces personnages sont John Stewart (Aaron Pierre), Peacemaker (John Cena), Lobo (Jason Momoa), Supergirl (Milly Alcock) et Lois Lane (Rachel Brosnahan).

Enfin, toujours du côté des rumeurs mais, cette fois, non plus du côté des retours mais bien des nouveaux personnages, il se dit que Brainiac serait le méchant du film. Un excellent choix si vous voulez mon humble avis dans le sens où il s'agit de l'un des grands incontournables de l'univers de Superman que nous n'avons pas encore eu sur grand écran.