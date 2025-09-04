Jeffrey Wright (The Batman) répond à ceux qui n'ont pas aimé son Jim Gordon noir

The Batman a plutôt été apprécié par les fans et les critiques. Mais bien sûr, tout le monde n'a pas crié au génie. Certains n'ont pas apprécié le film. Et d'autres ont formulé des reproches un peu différent. Jeffrey Wright en avait fait les frais à l'époque, de nombreux lecteurs de comics soulignant le fait que James Gordon devrait être incarné par un blanc au cinéma du fait que l'acteur soit blanc dans les comics.
Voici ce que l'acteur a répondu à ce sujet :
Je trouve vraiment fascinant la façon dont on parle, et je pense plus encore à une conversation en particulier à présent, des personnages noirs dans ces rôles. C'est tellement raciste et stupide. C'est juste tellement aveugle, d'une manière que je trouve révélatrice, de ne pas reconnaître que l'évolution de ces films reflète celle de la société, que cela souille cette franchise de ne pas l'ancrer dans la réalité culturelle de 1939, année de la première publication des comics. C'est tout simplement stupide. C'est dénué de toute logique.
L'acteur a complété sa déclaration en précisant que, selon lui, l'univers de Batman a été créé pour être ouvert :
Bob Kane et Bill Finger, sont deux Juifs du Bronx qui imaginent des héros et des méchants dans une ville qui ressemble à celle qui les entourait à l'époque, mais je pense que leur univers était ouvert. Je pense que le succès et la longévité de ces histoires et de ces personnages sont dus à l'ouverture de leur imagination et à ce qu'ils ont créé.
Avis (3)
mmat1986
il y a 5 heures
Donc un acteur noir parle de l'ouverture d'esprit de gens blanc de 1939...les même gens blancs qui vivaient dans une amérique où il était totalement normale d'avoir des pancarte sur les batiments et les transports public affichant ce genre de messages bienveillants: "interdit aux chiens et aux nègres!".... la même amérique où ce n'est que dans les années 60 où on a vu émerger des mouvements pour que les noirs puissent être acceptés à l'université? o.O?
le gars il a dut passé à côté de tout un pan de l'histoire des U.S.A.
Seyfr_Rebirth
En réponse à mmat1986
il y a 4 heures
De deux hommes blancs dont les familles respectives ont toutes deux vécues les affres de l'antisémitisme et du racisme.
Mais bon c'est vrai : qu'est ce qu'ils y connaissaient ?
mmat1986
En réponse à Seyfr_Rebirth
il y a 4 heures
Ce qui n'a jamais empéché à Bob Kane d'être une bonne grosse saloperie... va t'informer à son sujet , tu sera passionné et sidéré d'apprendre quelle crasse d'homme c'était en réalité