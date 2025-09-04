Jeffrey Wright (The Batman) répond à ceux qui n'ont pas aimé son Jim Gordon noir

The Batman a plutôt été apprécié par les fans et les critiques. Mais bien sûr, tout le monde n'a pas crié au génie. Certains n'ont pas apprécié le film. Et d'autres ont formulé des reproches un peu différent. Jeffrey Wright en avait fait les frais à l'époque, de nombreux lecteurs de comics soulignant le fait que James Gordon devrait être incarné par un blanc au cinéma du fait que l'acteur soit blanc dans les comics.

Voici ce que l'acteur a répondu à ce sujet :

Je trouve vraiment fascinant la façon dont on parle, et je pense plus encore à une conversation en particulier à présent, des personnages noirs dans ces rôles. C'est tellement raciste et stupide. C'est juste tellement aveugle, d'une manière que je trouve révélatrice, de ne pas reconnaître que l'évolution de ces films reflète celle de la société, que cela souille cette franchise de ne pas l'ancrer dans la réalité culturelle de 1939, année de la première publication des comics. C'est tout simplement stupide. C'est dénué de toute logique.

L'acteur a complété sa déclaration en précisant que, selon lui, l'univers de Batman a été créé pour être ouvert :