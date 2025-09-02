Jinkx Monsoon propose que le rôle de Mystique soit tenu par une femme trans

Mystique est un personnage complexe qui est passé par plusieurs cases et qui est particulièrement apprécié des fans. Un personnage également apprécié de Jinkx Monsoon, la star Broadway. Selon elle, la communauté trans partage énormément de choses avec le personnage notamment le fait que Mystique ne soit pas acceptée non plus dans sa forme originelle. La star va plus loin en déclarant que cela serait sans doute pas plus mal qu'une actrice trans décroche le rôle. Et si actrice trans il y a... pourquoi pas elle ? Voici ce qu'elle a déclaré :

Puis-je exprimer quelque chose ? Marvel a maintenant récupéré les droits des X-Men. Je pense que ce serait vraiment cool qu'une femme trans soit Mystique. Elle est mon personnage Marvel préféré toute période confondue, et je m'identifie tellement à elle. Et je crois que de nombreuses personnes trans s'identifient à elle, et on réfléchit à combien cela serait bien de simplement nous fondre dans la masse et de ne pas avoir tout le monde qui nous prête attention si nous ne le voulons pas. Et puis, on comprend aussi qu'elle n'est pas acceptée dans sa forme originelle, donc elle doit faire une transition pour pouvoir marcher. J'ai contacté mon agent, j'étais du genre "Je ne sais pas exactement ce qui se passe mais s'il te plait, commence à proposer mon nom".

A ce jour, le rôle n'a été tenu que par deux personnes différentes. Deux femmes. Rebecca Romjin et Jennifer Lawrence. On s'attend à ce que la première soit celle qui reprenne le rôle dans Avengers: Doomsday. Que pensez-vous de l'idée d'avoir une acteur trans dans le rôle de Mystique ?