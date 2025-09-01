  1. Accueil
1er Septembre 2025 par Jeff 0 nc
Les Muppet squattent Marvel pour leur 70 ans

Les Muppets auront droit à une variant cover sux dix titres majeurs de l'écurie Marvel pour les 70 ans des marionnettes. Réalisées par Dave Bardin, Nick Bradshaw, Javier Garron, Luciano Vecchio, Greg Land, Joshua Cassara, Annie Wu, Chrissie Zullo, Todd Nauck, Paco Medina, elles concernent les titres AMAZING SPIDER-MAN #13, VENOM #250, AMAZING SPIDER-MAN: TORN #1, AVENGERS #31, SPIDER-MAN & WOLVERINE #6, AMAZING SPIDER-MAN #14, CAPTAIN AMERICA #4, INCREDIBLE HULK #30, FANTASTIC FOUR #4 et BATTLEWORLD #2.

Les voici :

 

 

 

 

 

Tous les numéros sortiront au mois d'octobre.

