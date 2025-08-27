[Preview VO] Imperial War: Planet She-Hulk #1

On a besoin d'un liquidateur sur New Sakaar. Pas de problème, il y a She-Hulk

La preview VO d'Imperial War: Planet She-Hulk #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Jonathan Hickman et Stephanie Phillips et est dessiné par Emilio Laiso. Edité par Marvel, il sort aujourd'hui pour 4.99$. Il fait partie de l'event de Jonathan Hickman destiné à remodeler l'univers cosmique Marvel.

TOUT DROIT SORTI DES PAGES D'IMPERIAL ! Laissée sur New Sakaar pour maintenir la paix, Jen Walters découvre que dans ce royaume sauvage, ce qui est nécessaire n'est pas un avocat, mais un liquidateur ! Heureusement, She-Hulk est compétente pour être les deux !