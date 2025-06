Recap de l'event Imperial

Le gros event de l'année 2025 du côté de Marvel, c'est One World Under Doom. En parallèle à cela, l'éditeur a également annoncé un event plus secondaire : Imperial (ndlr : normalement, c'est à ce moment-là que je donne la traduction en français du nom de l'event mais quelque chose me dit que cette étape ne sera pas nécessaire cette fois). Il a débuté le 4 juin 2025 avec la sortie d'Imperial #1. Voici un recap de l'event.

L'annonce

Jonathan Hickman et Marvel ont commencé à mentionner le nom "Imperial" aux alentours de décembre 2024. Ce n'est finalement qu'en février 2025 que Marvel fera non pas une annonce en bonne et due forme mais un teasing. Une image assez énigmatique. puisque l'éditeur dévoile juste le nom "Imperial", avance le nom de Jonathan Hickman, la date, une phrase d'accroche ("Jonathan Hickman présente la fin du commencement") et, pour seule illustration, le casque de Nova déposé au sol. Autant dire qu'à ce moment-là, on en apprenait pas beaucoup plus.

Les détails sont finalement tombés le mois suivant soit en mars 2025. Là, non seulement on découvre que les dessinateurs seront Federico Vincentini et Iban Coello mais aussi qu'Imperial sera une mini-série en quatre numéros dont le but final sera de redéfinir l'univers cosmique de Marvel.

L'idée générale

Suite à l’élimination de plusieurs dirigeants importants de l’univers galactique, de nouvelles et anciennes factions vont vouloir combler le vide laissé par ces disparitions. C’est ce qui va marquer le début d’une série d’intrigues, de mystères et de guerres pour l'instauration d’un nouvel ordre galactique. Imperial apportera des chamboulements aux Hulks, Black Panther, Novas, les Gardiens de la Galaxie et les rois et reines de l’univers cosmique.

Le contenu

L'event tient en une mini-série de quatre numéros et cinq one-shots.

Ordre de lecture et détail des numéros

Imperial #1

Scénario : Jonathan Hickman

Dessin : Federico Vicentini et Iban Coello

Cover : Marco Checchetto

Sortie le 9 juillet

JONATHAN HICKMAN, FEDERICO VICENTINI ET IBAN COELLO S’EMPARENT DE L’UNIVERS ! Un événement cosmique Marvel ! Imperial est une histoire d’intrigues, de mystères et de guerre, qui se déroule dans le contexte de la formation d’un nouvel ordre galactique dans l’univers Marvel. Avec HULKS, BLACK PANTHERS, NOVAS, GUARDIANS et COSMIC KINGS and QUEENS. C’est le livre incontournable de l’été !

Imperial #2

Scénario : Jonathan Hickman

Dessin : Federico Vicentini et Iban Coello

Cover : Marco Checchetto

Sortie le 13 août

Synopsis à venir

Imperial #3

Scénario : Jonathan Hickman

Dessin : Federico Vicentini et Iban Coello

Cover : Marco Checchetto

Sortie le 4 juin

Synopsis à venir

Imperial War: Panther Rex #1

Scénario : Victor Lavalle et Jonathan Hickman

Dessin : Cafu

Cover : Francesco Mortarino

Sortie le 20 août

L'Empire intergalactique du Wakanda est attaqué de tous côtés dans IMPERIAL WAR : BLACK PANTHER ! Blâmé pour les assassinats qui ont déclenché une guerre galactique totale, T'Challa devra d'abord survivre à une attaque brutale du World-Breaker Hulk et d'Amadeus Cho avant de pouvoir même envisager de traquer le véritable coupable ! Et tout cela alors que son vaisseau spatial spirale vers une mort certaine ! Cela ressemble à un autre jour au bureau pour le Black Panther !

Imperial War: Planet She-Hulk #1

Scénario : Stephanie Phillips et Jonathan Hickman

Dessin : Emilio Laiso

Cover : Francesco Mortarino

Sortie le 20 août

Puis, une guerre de succession brutale s'embrase dans IMPERIAL WAR : PLANÈTE SHE-HULK ! Laissée sur New Sakaar pour maintenir la paix, Jen Walters découvre que dans ce royaume sauvage, ce qui est nécessaire n'est pas un avocat, mais un liquidateur ! Heureusement, She-Hulk est clairement compétente dans les deux rôles !

Titres à venir :

Imperial #4

Imperial War: Nova – Centurion #1

Imperial War: Imperial Guardians #1

Imperial War: Exiles #1