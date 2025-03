Preview VO d'Imperial #1, prochain titre de Jonathan Hickman

La preview VO d'Imperial #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Jonathan Hickman et est dessiné par Federico Vicentini. Edité par Marvel Comics, il sort le 4 juin pour 6.99$.

JONATHAN HICKMAN, FEDERICO VICENTINI ET IBAN COELLO S’EMPARENT DE L’UNIVERS ! Un événement cosmique Marvel ! Imperial est une histoire d’intrigues, de mystères et de guerre, qui se déroule dans le contexte de la formation d’un nouvel ordre galactique dans l’univers Marvel. Avec HULKS, BLACK PANTHERS, NOVAS, GUARDIANS et COSMIC KINGS and QUEENS. C’est le livre incontournable de l’été !

