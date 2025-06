Trois nouveaux comics Imperial War annoncés

Si vous êtes amateur du côté cosmique de Marvel, vous êtes sans doute déjà au courant. L'éditeur, par l'intermédiaire de Jonathan Hickman, Federico Vincentini et Iban Coello, a mis en place Imperial War, un petit évènement afin de redéfinir l'univers cosmique de Marvel. Le mois dernier, Marvel annonçait les premiers one-shot spin-off liés à l'event. Hier, le premier numéro d'Imperial War est finalement sorti, annonçant par la même occasion le top départ de l'event. Et il y a peu, de nouvelles informations sont tombées sur le sujet.

Tout d'abord, une modification. Ainsi Imperial War: Black Panther se nomme à présent Imperial War: Panther Rex. Ensuite, l'éditeur a levé le voile sur le nom de trois autres one-shots. Ainsi, nous aurons droit à Imperial Guardians, Eviles et Nova - Centurion.

A ce jour, l'event se dessine donc comme ceci :

Imperial #1-4

Imperial War: Nova – Centurion #1

Imperial War: Planet She-Hulk #1

Imperial War: Imperial Guardians #1

Imperial War: Exiles #1

Imperial War: Panther Rex #1

MDCU mettra prochainement en place un recap de l'event, un peu à l'instar de notre recap One World Under Doom ou notre recap Bring on the bad Guys.