Marvel annonce les premiers spin-offs d'Imperial de Jonathan Hickman

Marvel Comics a dévoilé les premières séries dérivées de l'événement cosmique Imperial de Jonathan Hickman qui débutera en juin. Il est en effet prévu cinq one-shots intitulés Imperial War, chacun centré sur un personnage ou un groupe, en lien avec Imperial. Ces titres seront tous co-écrits par Hickman, et les deux premiers arrivent en août : Imperial War: Black Panther #1 par le scénariste Victor LaValle (Wolverine: Sabretooth War) et le dessinateur CAFU (Venom) et Imperial War: Planet She-Hulk #1 par Stephanie Phillips (Phoenix) et l'artiste Emilio Laiso (Godzilla Vs. X-Men).

Vous trouverez ci-dessous les covers et les synopsis :

IMPERIAL WAR: BLACK PANTHER #1

Scénario : VICTOR LAVALLE & JONATHAN HICKMAN

Dessin : CAFU

Cover : FRANCESCO MORTARINO

Sortie le 20 août

L'Empire intergalactique du Wakanda est attaqué de tous côtés dans IMPERIAL WAR : BLACK PANTHER ! Blâmé pour les assassinats qui ont déclenché une guerre galactique totale, T'Challa devra d'abord survivre à une attaque brutale du World-Breaker Hulk et d'Amadeus Cho avant de pouvoir même envisager de traquer le véritable coupable ! Et tout cela alors que son vaisseau spatial spirale vers une mort certaine ! Cela ressemble à un autre jour au bureau pour le Black Panther !

IMPERIAL WAR: PLANET SHE-HULK #1

Scénario : STEPHANIE PHILLIPS AND JONATHAN HICKMAN

Dessin : EMILIO LAISO

Cover :FRANCESCO MORTARINO

Sortie le 20 août

Puis, une guerre de succession brutale s'embrase dans IMPERIAL WAR : PLANÈTE SHE-HULK ! Laissée sur New Sakaar pour maintenir la paix, Jen Walters découvre que dans ce royaume sauvage, ce qui est nécessaire n'est pas un avocat, mais un liquidateur ! Heureusement, She-Hulk est clairement compétente dans les deux rôles !

Enfin, à noter également que le scénariste qui chapote le tout, Jonathan Hickman, s'est également exprimé sur les proportions que prendra Imperial. Selon lui, malgré l'impact certain qu'aura le titre sur l'univers Marvel, la qualité sera privilégiée sur la quantité. Autrement dit, le nombre de spin-off devrait être restreint.

Imperial, qui promet de redéfinir l'univers cosmique de Marvel, introduit de nouvelles guerres parmi les empires galactiques et met en scène des personnages emblématiques tels que les Hulks, les Black Panthers, les Novas, les Gardiens et les rois et reines cosmiques. Le premier numero sortira le 4 juin.