[Preview VO] Godzilla Destroys the Marvel Universe #1

Demain sortira Godzilla Destroys the Marvel Universe #1 chez Marvel. Il est écrit par Gerry Duggan et dessiné par Javier Garron, avec des couvertures de Mark Brooks. Vous trouverez un aperçu dans la galerie d'images ci-dessous.

ATTENTION NEW YORK ! Un Godzilla précédemment endormi a été réveillé en colère et a commencé à tracer un chemin de destruction pendant que les plus grands héros de la Terre s'unissent pour essayer d'arrêter son carnage cataclysmique ! Mais lorsque leurs efforts combinés échouent à ralentir le Porteur de Destruction, les héros de la Terre sont forcés d'aller jusqu'à des mesures extraordinaires pour essayer d'arrêter Godzilla – y compris s'allier avec les plus méchants vilains de la Terre ! Mais cela suffira-t-il pour arrêter Godzilla alors qu'il se fraye un chemin à travers l'Univers Marvel jusqu'à la Dark Dimension et d'autres royaumes ? De plus, comment le Roi des Monstres est-il lié au métal mystérieux, le Vibranium, et qu'est-ce que ça signifie pour le Wakanda ? Face à une force de la nature inarrêtable, l'Univers Marvel doit se rassembler comme jamais auparavant dans ce combat bouleversant pour la survie de la Terre. Tous sur le pont dans le PREMIER des CINQ chapitres électrisants de cette saga épique !