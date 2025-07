[Preview VO] Giant-Size House of M #1

La preview VO de Giant-Size House of M #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit et dessiné par un collectif d'auteurs dans lequel nous retrouvons, notamment, Collin Kelly et Francesco Manna. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 16 juillet pour 4.99$.

VINGT ANS APRÈS SON DERNIER VOYAGE, KAMALA KHAN EST TÉMOIN DE L'ASCENSION ET DE LA CHUTE DE L'UTOPIE MAUDITE DE SCARLET WITCH ! Elle a volé avec les all-different X-Men lors de leur première mission, a résisté au Phénix Noir et a survécu à l'Âge de l'Apocalypse – et maintenant, Ms. Marvel est récompensée par un monde où les mutants règnent en maîtres ! Mais sous la surface dorée, cette utopie est gangrenée par les préjugés et l'oppression – et Kamala doit trouver une alliée improbable en la personne de l'institutrice Kitty Pryde pour l'aider à apprendre à vivre dans ce Brave New World. Mais si Kamala est là… Légion l'est aussi ! Quel dangereux pouvoir va-t-il libérer – et Kamala parviendra-t-elle à recruter des alliés à temps pour lui résister ? Ou elle et toute l'humanité mutante seront-ils décimées ?