Plus d'informations sur Imperial War: Imperial Guardians #1

En décembre 2024, Marvel tease un event appelé Imperial. Au mois de mars de cette année, l'idée générale est dévoilée. Non seulement on découvre qu'Imperial sera une mini-série en quatre numéros mais aussi que le but final sera de redéfinir l'univers cosmique de Marvel (si vous désirez plus d'information, nous avons un dossier récapitulatif ici).

Aujourd'hui, nous avons plus d'informations sur le dernier des one-shot liés à l'event : Imperial War : Imperial Guardians #1. Tout d'abord, c'est l'équipe créative. Le numéro sera écrit par Dan Abnett (Annihilation, War of the Kings) et dessiné par Cory Smith (Nova, Fantastic Four). Ensuite, le synopsis :

CAPTAIN MARVEL, GAMORA, DARKHAWK et bien d'autres se rassemblent pour former une nouvelle super-équipe spatiale afin d'affronter les nombreuses menaces qui émergent du conflit qui fait rage à travers les étoiles, à commencer par une sombre conspiration au cœur de l'Empire SKRULL !

Alors que les événements de Imperial éclatent de manière fatale, le Super-Skrull se retrouve au cœur d'un complot séditieux dont les conséquences se feront sentir dans le cosmos tout entier ! Mais il n’est pas la seule superpuissance à chercher des réponses : une équipe improbable est en chasse pour éviter le désastre avant que l’ordre galactique ne soit définitivement perdu !

Et enfin, la cover :

La sortie est prévue pour le 1er octobre.