Les estimations de Fantastic Four: First Steps sont maintenues

Le mois dernier, on vous indiquait que selon les premières estimations, la famille la plus fantastique de l'écurie Marvel devrait réaliser un week-end d'ouverture qui ferait entre 125 et 155 millions de dollars. Qu'en est-il deux semaines avant la sortie du film ? Après tout, il n'est pas rare que le chiffre soit revu à la hausse ou à la baisse suivant l'évolution de la campagne promo. Dans le cas de Fantastic Four: First Steps, les chiffres ont tout simplement été maintenus. Par contre, un nouveau chiffre s'est ajouté au lot. En effet, les prévisions estiment que le film devrait également réaliser une belle avant-première puisque l'on parle de 25 millions de dollars.

A titre de comparaison, pour Thunderbolts*, les spécialistes imaginaient un top départ allant entre 67 et 82 millions en premier lieu avant de parler plutôt d'un week-end d'ouverture faisant entre 70 et 75 millions de dollars. Au final, il avait réalisé un week-end d'ouverture respectable avec 76 millions de dollars de recette sur le sol américain. Bien sûr, les prévisions avaient vu juste pour Thunderbolts* mais cela ne veut pas dire que c'est toujours le cas. Pour Captain America: Brave New World, ils avaient misé sur 96 millions (environ) et le film n'avait finalement atteint que 88 millions pour son premier week-end d'exploitation sur le sol américain.

Maintenant, n'oubliez pas que les prévisions peuvent évoluer. Après tout, et comme mentionné dès le début de la news, le film ne sortira que dans cinq semaines. Dans tous les cas, après les sorties de Captain America et Thunderbolt* (allez, ajoutons ce cher Blanche-Neige à la liste), il devient urgent pour Mickey de faire rentrer les billets verts.