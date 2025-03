Marvel détaille le projet Imperial

Après avoir été teasé durant plusieurs mois, Marvel dévoile enfin des détails sur le futur projet majeur de Jonathan Hickman qui va se révéler similaire à ce qu’il a fait avec la ligne Ultimate.

Imperial sera donc une mini-série en 4 numéros qui va redéfinir l’univers cosmique de Marvel, avec Federico Vincentini (Spider-Man : Miles Morales) et Iban Coello (Venom War) aux dessins.

Pour le scénario, suite à l’élimination de plusieurs dirigeants importants de l’univers galactique, de nouvelles et anciennes factions vont vouloir combler le vide laissé par ces disparitions. C’est ce qui va marquer le début d’une série d’intrigues, de mystères et de guerres pour l'instauration d’un nouvel ordre galactique. Imperial apportera des chamboulements aux Hulks, Black Panther, Novas, les Gardiens de la Galaxie et les rois et reines de l’univers cosmique.

Cette mini-série se veut ambitieuse, l’auteur compare a ce qu’il a fait avec le renouveau de l’univers Ultimate, à la différence qu’Imperial est plus un event que de la création d'univers comme avec Ultimate Invasion.

En-tout-cas, on verra l’arrivé de nouvelles factions (notamment une faction de plusieurs Hulk) et devrait découler des séries ou mini-séries suite à Imperial.

Le premier numéro sortira le 24 juin aux Etats-Unis.