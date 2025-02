Un des futurs projets de Jonathan Hickman s'intitule Imperial, et arrivera cet été. Un teaser a été lâché par Marvel, mais tout ça reste encore bien mystérieux. Le site Bleeding Cool a cependant réussi à en savoir un peu plus. En fait, l'idée serait d'appliquer en quelque sort ce que Hickman a fait pour House of X/Power of X et pour Ultimate Spider-Man , mais à l'univers cosmique de Marvel. Nous aurons probablement bientôt plus d'informations.