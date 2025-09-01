[Preview VO] It's Jeff and Other Marvel Tails #1

La preview VO de It's Jeff and Other Marvel Tails #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit et dessiné par un collectif d'auteurs dont fait partie Kelly Thompson. Edité par Marvel, il sort ce mercredi 3 septembre pour 6.99$.

LES MERVEILLEUSES QUEUES DE JEFF LE REQUIN TERRESTRE ET DE SES AMIS ! LA COLLECTION MARVEL LA PLUS MIGNONNE ET LA PLUS TOQUEE À CE JOUR ! Ce coffret spécial trois pour le prix d'un rassemble des épisodes de la série culte Marvel Unlimited : C'EST JEFF, ALLIGATOR LOKI et MARVEL MEOW ! Jeff s'invite à une fête d'anniversaire et se fait un nouvel ennemi, Alligator Loki contrarie les Avengers ET Throg, la colonie de chats de Chat Noir sauve Spider-Man, et d'autres (més)aventures vous attendent ! Ne manquez pas cette nouvelle occasion de revoir vos amis à quatre pattes préférés de l'univers Marvel… et peut-être d'en découvrir de nouveaux !