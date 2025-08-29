Peacemaker : Premières images de Brey Noelle en White Rabbit

En début d'année, nous vous avions annoncé que l'actrice Brey Noelle était parvenue à décrocher le rôle de White Rabbit dans la série TV Peacemaker. Il y a quelques jours, l'actrice a dévoilé quelques photos behind the scenes. L'occasion pour nous de voir d'un petit plus près le costume de ce personnage qui est adapté pour la toute première fois à l'écran.

Le voici :

Vous trouverez encore d'autres images et vidéos ici.

Pour rappel, à l'origine le personnage est apparu dans Aventures of Superman #500 mais depuis, il est surtout connu pour être un ennemi de l'univers de Batman. Il a la particularité de pouvoir se diviser en deux : Jaina Hudson (qui est son identité civile) et le White Rabbit, chacune des deux parties ayant son propre caractère. A ce titre, il est possible que l'actrice Brey Noelle ne tienne que le rôle de White Rabbit et non de Jaina Hudson.