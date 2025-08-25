Le reboot Highlander a déjà quatre acteurs bien connus des lecteurs de comics

C'est un fait. Highlander n'a rien à voir avec les comics. Mais lorsque pas moins de quatre acteurs sur cinq sont connus (et souvent appréciés) des fans des adaptations de comics au cinéma, on se dit que faire une news très rapide sur le sujet ne pourrait que leur faire plaisir. Aussi... la voici !

Il y a peu, il a été annoncé que Karen Gillan venait de rejoindre le casting du film Highlander. Elle tiendra le rôle d'Heather, la femme de Connor MacLeod. Karen Gillan est bien évidemment connue pour son rôle de Nebula au sein du MCU, rôle qu'elle a tenu dans six films en plus des projets annexes (The Guardians of the Galaxy Holiday Special, What if...).

De son côté, Connor MacLeod sera interprété par LE visage du Snyderverse : Henry Cavill. En effet, l'acteur britannique y a tenu le rôle de Superman pas moins de six fois (quatre rôles majeurs et deux caméos) en plus d'un petit caméo dans Deadpool et Wolverine.

Dans le film, Connor MacLeod sera formé par Ramirez, un rôle anciennement tenu par Sean Connery et à présent tenu par Russell Crowe que nous avons pu voir ou entendre dans Man of Steel, Justice league, Thor: Love and Thunder et Kraven le chasseur.

Et autant dire que Connor MacLeod aura bien besoin de cet entrainement puisqu'il affrontera dans le film le terrible Kurgan / The Kurgan, rôle anciennement tenu par Clancy Brown est à présent tenu par Dave Bautista qui, de son côté, a tenu le rôle de Drax le destructeur dans pas moins de six films du MCU en plus des projets annexes (The Guardians of the Galaxy Holiday Special, What if...).

Finalement, seule la jeune Marisa Abela ne sera pas (encore ?) intervenue dans une adaptation de comics. Par contre, vous l'avez peut-être vue dans Barbie ?

Histoire de compléter le tableau, on notera que le réalisateur Chad Stahelski a également fait un petit saut du côté des adaptations de comics. Il était intervenu sur Killed or be killed et Birds of Prey.

Pour les plus jeunes, Highlander est un film très connu et apprécié des années 80 avec Christophe Lambert dans le rôle titre. Le film raconte le récit de guerriers immortels destinés à s'affronter à l'épée. Il s'agit d'un film culte souvent très apprécié et connu pour deux choses : son thème principal, Princes of the Universe de Queen mais aussi pour avoir donné vie à une saga qui se sera cassée la figure dès son deuxième film et qui, malgré les nombreuses suites, ne sera jamais parvenu à se relever. Depuis très longtemps, les fans de la première heure attendent un nouveau projet digne de ce nom. Reste à savoir si cette nouvelle version sera la bonne.