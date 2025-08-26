Le nouvel arc des Tortues Ninja par la nouvelle équipe créative se dessine

Après Tom Waltz (100 numéros) et Sophie Campbell (50 numéros), c'est Jason Aaron qui a été en charge des Tortues Ninja du côté d'IDW (une prise en charge accompagnée d'une remise à zéro de la numérotation US). Par contre, pour sa part, son run n'aura fait que douze numéros (ndlr : il a tout de même confirmé qu'il n'y aura pas vraiment de question laissée sans réponse). A présent, ce sont Gene Luen Yang et Freddie E. Williams II qui sont en charge du titre. Et aujourd'hui, nous avons le synopsis et la cover du prochain arc :

Une nouvelle ère des TMNT commence ! Le scénariste et lauréat des Eisner, Gene Luen Yang (American Born Chinese, Avatar : Le Dernier Maître de l'Air, Superman écrase le Klan) prend en charge l'écriture des TMNT ! À la suite des événements époustouflants de TMNT #12, les Tortues font face à un New-York différent… un New-York dans lequel elles sont perçues comme des héros ! La célébration sera de courte durée car de nouvelles menaces cherchent à prendre le contrôle. Le yak mutant Papa Beng est déterminé à élargir la base de pouvoir de son gang. Pourtant, il ne sait pas que lui et d'autres vilains des TMNT sont traqués par un nouvel assassin puissant… Ujigami !

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #13 sortira au mois de décembre pour 4.99$.