Le nouvel arc des Tortues Ninja par la nouvelle équipe créative se dessine

Après Tom Waltz (100 numéros) et Sophie Campbell (50 numéros), c'est Jason Aaron qui a été en charge des Tortues Ninja du côté d'IDW (une prise en charge accompagnée d'une remise à zéro de la numérotation US). Par contre, pour sa part, son run n'aura fait que douze numéros (ndlr : il a tout de même confirmé qu'il n'y aura pas vraiment de question laissée sans réponse). A présent, ce sont Gene Luen Yang et Freddie E. Williams II qui sont en charge du titre. Et aujourd'hui, nous avons le synopsis et la cover du prochain arc :
Une nouvelle ère des TMNT commence ! Le scénariste et lauréat des Eisner, Gene Luen Yang (American Born Chinese, Avatar : Le Dernier Maître de l'Air, Superman écrase le Klan) prend en charge l'écriture des TMNT ! À la suite des événements époustouflants de TMNT #12, les Tortues font face à un New-York différent… un New-York dans lequel elles sont perçues comme des héros ! La célébration sera de courte durée car de nouvelles menaces cherchent à prendre le contrôle. Le yak mutant Papa Beng est déterminé à élargir la base de pouvoir de son gang. Pourtant, il ne sait pas que lui et d'autres vilains des TMNT sont traqués par un nouvel assassin puissant… Ujigami !
TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #13 sortira au mois de décembre pour 4.99$.
Avis (3)
mmat1986
il y a 8 heures
Je sais bien qu'ici l'article parle de ce qui se passe pour l'instant en VO mais pour ce qui est de la VF
en comptant bien, Aaron et ses 12 numeros par ici chez Hi comics ça va donner une publication en 3tomes (4numéros le tomes) ça sortira numéroté de 1 à 3 avec entre temps les tomes de the last ronin 2, la suite et fin de sophie campbel qui doit sortir les tomes 5 à 9 ? (pour etre complet?) et sans oublier les intégrales et les publication de chez Vestron aussi.........désolé mais à quel moment si tu n'est pas un fan hardcore (moi je suis sauvé du coup) de la licence tu t'y retrouve en tant que lecteur voulant commencer ce bordel?
sans oublier que Hi comics ne communique plus du tout sur rien maintenant que Sullivan n'est plus là et que de plus en plus de monde se demande m^me si ils existent encore vu qu'ils ne sortent que 1 à 2 bouquins tous les 3 - 4 mois (sans parler des repport de ces 1 à 2 titres aussi).....
Jeff - Rédacteur de l'article Staff MDCU
En réponse à mmat1986
il y a 4 heures
Ce nouvel arc ne changera pas la donne. Mais cela ne change rien au fait que la situation actuelle soit relativement compliquée pour ceux qui ne suivent pas, effectivement. D'où nos dossiers ou nos vidéos pour guider les lecteurs. C'est juste qu'en théorie, nous faisons cela pour les univers complexes aux séries multiples de Marvel et DC. Pas les Tortues Ninja qui n'a qu'une série principale et quelques séries limitées ou d'autres séries venant d'autres univers (TMNT animé par exemple). Perdre les lecteurs avec si peu de matière, faut le vouloir. Mais Hi Comics l'a voulu, visiblement ^^'
mmat1986
En réponse à Jeff
il y a 26 minutes
Bah oui comme tu dis on a eu la chance d'avoir Sullivan que je ne remercierais jamais assez de son acharnement pour faire prendre les tortues là où sans lui on peut être assez certain que la série aurait été abandonnée très rapidement vu les aprioris du publique envers cette univers qu'il croit connaitre alors que pas du tout mais plus ça avance plus j'ai le présentiment que mené tel que ça l'est on risque m^me de ne pas avoir avoir 5 années supplémentaires de tortues par ici