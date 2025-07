IDW annonce un gros event TMNT : Teenage Mutant Ninja Turtles: Battle Nexus

IGN a annoncé que l'éditeur IDW allait débuter Teenage Mutant Ninja Turtles: Battle Nexus, un event répartis sur cinq semaines qui débutera au mois de novembre avec un principe assez simple (et qui n'est pas sans rappeler Dragon Ball Super, entre autres) : les Tortues Ninja et un tournoi multidimensionnel. Et pour cette occasion, il y a du TRES beau monde : Tom Waltz, Paul Allor, Sophie Campbell, Caleb Goellner et Erik Burnham au scénario et les frères Escorza, Ben Bishop, Vitor Cafaggi, Omar Francia et Hendry Prasetya au dessin.

Dimensions multiples obligent, cet event sera l'occasion de revoir des personnages connus et appréciés des anciennes versions des TMNT comme Shredder version Mirage Studios (le premier Shredder donc), Metalhead de la série animée de 2012 ou encore Slash.

De nombreux auteurs du futur event se sont exprimés sur le sujet, expliquant combien ils avaient hâte de nous dévoiler la chose. Parmi eux, on retiendra peut-être tout particulièrement la prise de parole de Vitor Cafaggi :

Je viens de finir de lire l'histoire du Battle Nexus et je me suis senti comme si j'avais huit ans à nouveau, je suis complètement excité après avoir lu cette nouvelle édition de Secret Wars ! En tant que fan des TMNT, je me sens très privilégié d'avoir lu cela à l'avance et aussi complètement excité de pouvoir y participer en tant qu'artiste ! Cela va certainement être une œuvre mémorable pour moi !

Teenage Mutant Ninja Turtles: Battle Nexus #1 sortira le 12 novembre.