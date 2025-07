Jason Aaron et Juan Ferreyra quittent déjà les Tortues Ninja

Gene Luen Yang et Freddie E Williams II prennent le relais

C'est une annonce pour le moins surprenante qui a été faite par IDW. L'équipe créative actuellement sur le titre Teenage Mutant Ninja Turtles va d'ores et déjà être remplacée. Jason Aaron va donc laisser sa place après douze numéros et Juan Ferreyra après sept numéros. Alors oui, douze numéros, ce n'est pas si mal mais ce n'est rien comparé à ses prédécesseurs Tom Waltz et Sophie Campbell. Aucune raison n'a été avancée.

Pour ce qui est de la nouvelle équipe créative, elle sera composée de Gene Luen Yang et Freddie E Williams II. Le travail de. Gene Luen Yang a déjà été salué à plusieurs reprises (on peut notamment penser à son Superman écrase le Klan) tandis que Freddie E Williams II n'est clairement pas un inconnu des Tortues puisqu'il a dessiné, notamment, le crossover TMNT / Batman.

La nouvelle équipe créative prendra ses fonctions à partir de Teenage Mutant Ninja Turtles #13.

