Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles continue en comics

Un truc A qui devient un truc B et ce truc B devient un truc A. Cela vous semble bizarre mais pourtant, ce genre de retour à la case départ est assez fréquent. On peut penser au jeu video Street Fighter qui a été adapté en film en 94 avant que cette adaptation ne donne elle-même lieu à une adaptation en jeu vidéo. L'un des poids lourds de ce principe est sans doute l'univers des Tortues Ninja dont les allers-retours entre différents supports sont fréquents. Et aujourd'hui, nous en avons un nouvel exemple.

En effet, le comics Tortues Ninja a donné lieu à un film : Mutant Mayhem. Le film a donné à une série animée dérivée : Tales of the TMNT. Et la série animée a donné lieu à... wait for it... un comics.

Tout naturellement intitulé Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, le comics sera écrit par Mikey Levitt et Andrew Joustra et sera dessiné par Louie Joyce. A noter qu'il a d'ores et déjà été annoncé que le Fugitoid ferait partie de l'aventure.

Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles #1 est attendu pour le 15 octobre 2025