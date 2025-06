TMNT : Nouvelles covers pour les spin-off Casey Jones et Shredder

Il y a peu, on annonçait le lancement d'une nouvelle série TMNT Casey Jones et une nouvelle série Shredder. Nous avions eu droit aux synopsis et à quelques covers. Aujourd'hui, de nouvelles covers de Teenage Mutant Ninja Turtles: Casey Jones #2 par Amancay Nahuelpan et Nikola Čižmešija et Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder #2 par Kael Ngu, Mateus Santolouco, et Michele Bandini ont été dévoilées. L'occasion pour nous de découvrir que Casey Jones semble assez fidèle à lui-même (bien que comic book parle de "nouveau look") contrairement à Shredder qui a droit à quelques éléments pour le différencier des autres versions notamment sur la cover de Kael Ngu (la toute dernière parmi les covers ci-dessous).

Les voici :