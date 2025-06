Deux nouveaux titres Teenage Mutant Ninja Turtles dont un par Andrew Jousta

Il y a quelques jours, une nouvelle exclusivité Bleeding Cool est tombée et cette fois encore, cela concerne l'univers des Tortues Ninja. Après l'annonce d'un Mighty Morphin Power Rangers/TMNT III et l'annonce d'un TMNT: Journeys (en plus de l'annonce d'une série Casey Jones), BC nous informe à présent le lancement par IDW de deux nouveaux titres Tortues Ninja. Le premier est Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles qui sera écrit par Andrew Joustra. Le second est Teenage Mutant Ninja Turtles: Battle Nexus pour lequel nous ignorons encore qui sera au scénario.

Pour ce qui est d'Andrew Joustra, il s'agit d'un choix intéressant dans le sens où il sera déjà au scénario du court-métrage Teenage Mutant Ninja Turtles: Chrome Alone 2. Quant à Teenage Mutant Ninja Turtles : Battle Nexus, le nom est le même que celui du beat them up Tortues Ninja sorti en 2004 et développé par Konami. Là encore, il y a peu de chances qu'il s'agisse d'une coincidence.

Autant dire que l'actu TMNT est assez consistente en ce moment...