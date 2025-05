IDW lance un nouveau un spin-off TMNT autour de Casey Jones

Après avoir annoncé l'arrivée d'un spin-off autour de Shredder, l'éditeur américain IDW vient d'annoncer l'arrivée d'un spin-off autour de Casey Jones. Pour le moment, nous n'avons pas beaucoup d'informations si ce n'est qu'Amancay Nahuelpan serait au dessin, Danny Earls aux covers et que le titre débuterait le 17 septembre.

Pour rappel, si vous êtes amateur des Tortues Ninja et lecteur VO, vous n'aurez pas de quoi vous ennuyer les prochains mois. En plus des séries d'ores et déjà en place et du spin-off Casey Jones en septembre, vous trouverez la conclusion de Naruto x TMNT prochainement, le spin-off Shredder et TMNT: Journeys #1 au mois d'août, Teenage Mutant Ninja Turtles: Annual 2025 également en septembre.

Pour rappel, en France, la série principale Tortues Ninja est actuellement éditée par Hi Comics. Si vous désirez vous procurer le premier tome de la nouvelle série, n'hésitez pas à passer par ce lien pour soutenir MDCU par la même occasion.