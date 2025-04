IDW lance un nouveau titre TMNT autour de Shredder pour le mois d'août

Bonne nouvelle pour les fans de l'univers des Tortues Ninja / Teenage Mutant Ninja Turtles. IDW va lancer une nouvelle série mensuelle intitulée TMNT: Shredder. Tenue par Dan Watters et Michele Bandini, la série se concentrera sur le retour de Shredder, bien décidé à se venger du clan du Foot qui l'a exilé.

Voici le synopsis :

Préparez-vous à l’histoire de la vengeance du ronin ultime. De retour, à jamais changé par une épreuve exaspérante qui va au-delà de l’imagination, trahi par tout le monde autour de lui, et n’étant plus avec le Foot Clan, Shredder va fouiller au plus profond du monde criminel de New York au moment où l'un de ses protégés a formé son propre clan rival avec de bien sinistres plans pour la ville. Dans sa quête mortelle de vengeance, les ennemis, anciens et nouveaux, découvriront ce que la défiance leur apportera... brutalement... au bout des lames de Shredder !

Le numéro 1 sortira le 23 août 2025.