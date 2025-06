[Preview VO] Godzilla #1

La preview de Godzilla #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Tim Seeley et est dessiné par Nikola Čižmešija. Edité par IDW, il sortira le 23 juillet. Le prix n'a pas encore été dévoilé.

L'ÈRE KAI-SEI, LE NOUVEL UNIVERS GODZILLA D'IDW, COMMENCE ICI !

En 1954, des expériences avec une mystérieuse source d'énergie appelée Kai-Sei réveillèrent Godzilla et une multitude de kaiju immortels. Dans les années qui suivirent, l'humanité fut assiégée par des attaques de monstres quasi constamment. Alors que le Japon commençait à traiter les kaiju comme des catastrophes naturelles, comprenant que leurs tentatives pour combattre Godzilla ne faisaient qu'aggraver la menace, la G-Force américaine va se battre, se battre, se battre.

Les Américains viennent de découvrir l'arme ultime dans la lutte contre les kaiju : un jeune garçon nommé Jacen, doté du pouvoir de Godzilla. Capable de maîtriser le mystérieux Kai-Sei à la manière du Roi des Monstres, ce garçon sauvera le monde… ou provoquera sa perte.

Rejoignez Tim Seeley (Grayson, Hack/Slash, Local Man) et Nikola Čižmešija (Sword of Azrael, Batman et Robin) dans le voyage de votre vie !