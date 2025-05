Un nouveau film Teenate Mutant Ninja Turtles est annoncé !

Après le jeu vidéo, c'est au tour des films ! Le festival internationnal de l'animation d'Annecy a dévoilé sa programmation pour 2025. Et dans les présentations, nous avons la surprise de découvrir un tout nouveau court-métrage animé Tortues Ninja intitulé Teenage Mutant Ninja Turtles: Chrome Alone 2 - Lost in New Jersey. Le film sera réalisé par Kent Seki, directeur de la photographie sur le très apprécié Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem de 2003.

Le nom du court-métrage à venir, n'est pas sans rappeler le titre de Maman, j'ai encore raté l'avion aux Etats-Unis soit Home Alone 2: Lost in New-York. A ce titre, on peut s'attendre à un scénario plutôt tourné vers la comédie.

Si les détails sont peu nombreux, la nouvelle n'en reste pas moins bonne pour les fans des Tortues dans le sens où la suite de Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, quant à elle, avait été repoussée.