Tortues Ninja : Jason Aaron promet qu'il répondra à toutes les questions... sauf une !

Une fois n'est pas coutume, la série principale Tortues Ninja est assez facile à résumer depuis 2011. Tu as le run de Tom Waltz (100 numéros) suivi du run de Sophie Campbell (50 numéros) après quoi, tu as un relaunch débuté par Jason Aaron. Il y a peu, nous vous annoncions que l'auteur allait d'ores et déjà laisser sa place. Aussi, il a été demandé à l'auteur s'il allait avoir le temps de boucler toutes les intrigues mises en place (ndlr : Jason Aaron y avait été de bon coeur sur ce point, pour notre plus grand plaisir).

Voici ce qu'il a répondu :

Eh bien, je crois que tu peux t'attendre à avoir une réponse pour chacune des questions à peu de choses près, à l'exception d'une question. Mais je ne sais pas si je vais te dire laquelle. Bon allez. Je vais me lancer et dire que l'une des grandes questions de l'histoire a été ce qui s'est passé entre les frères ? Pourquoi les choses se sont-elles effondrées ? Pourquoi ont-ils pris des chemins séparés ? Et nous avons vu plusieurs fois au cours de ces 12 numéros qu'ils ne peuvent pas s'accorder sur ce que c'était. Chacun d'eux a des versions différentes des événements, de ce qui s'est passé, de ce qui les a séparés. C'est la réponse à cette question. Je dirais que cette question a été répondue autant qu'elle le sera.

A noter que cette déclaration a été extraite d'une longue interview réalisée par comicbook. Et au-delà de cette réponse, c'est toute l'interview qui est extrêmement intéressante. Si vous êtes fan des Tortues, n'hésitez pas à y jeter un oeil en cliquant ici.

Enfin, notez également que plusieurs images ont été mises au fil de l'article US. Vous les trouverez en fin de news. Attention, le premier tome du run d'Aaron ne sortira que le mois prochain en France. Ces images ont donc clairement une dimension spoilante.

