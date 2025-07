Teenage Mutant Ninja Turtles: Annual 2025 annoncé pour le mois d'octobre

C'est lors des sollicitations du mois d'octobre que Teenage Mutant Ninja Turtles: Annual 2025 a été annoncé. Le numéro est écrit par Kenny Porter et dessiné par Michael Shelfer et Maria Keane. La cover principale sera réalisée par Mateus Santolouco. Voici le synopsis :

Après une année de séparation et une guerre acharnée contre le procureur Hale et sa Foot Patrol, les quatre Tortues Ninja sont de retour et renouent enfin leurs liens. Mais… des ombres planent sur eux depuis cette année de séparation, et Donnie peine encore à se relever. Leonardo, Michelangelo et Raphael devront se serrer les coudes, s'entraîner et partager les détails de leur année perdue afin d'aider leur quatrième frère à retrouver son souffle, tout en réfléchissant au passé et en renouant leurs liens fraternels. Par Kenny Porter (Superboy: Man of Tomorrow, DC Mech) et Michael Shelfer (Action Comics, NYX) !

Edité par IDW, il sortira au mois d'octobre pour 5.99$.