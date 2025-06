Un comics Sleepy Hollow pour Halloween

IDW va lancer une série intitulée Return To Sleepy Hollow la semaine précédent Halloween. Ce titre sera écrit par Casey Gilly, une scénariste de comics d'horreur, connue pour Buffy the Last Vampire Slayer, Buffy: The Lost Summer, Dungeons and Dragons: Ravenloft: The Orphan of Agony Isle et, le plus terrifiant, My Little Pony. Elle s'occupe actuellement de deux romans graphiques d'horreur : Finishing School chez IDW et Quiet Appetites chez First Second.

Petit rappel, La Légende de Sleepy Hollow est une nouvelle écrite par Washington Irving, adaptée évidemment par Tim Burton pour le cinéma. Ce comics s'incrira dans le nouveau label IDW Dark lancé cette année, et qui permet à l'éditeur américain de plus développer le genre de l'horreur dans ses publications. L'année dernière, un titre Sleepy Hollow avait été annoncé aux côtés de titres comme Sans un bruit (A Quiet Place), 30 Jours de nuit (30 Days Of Night: Falling Sun), Beneath The Trees Where Nobody Sees: Rite Of Spring, Smile, La Quatrième Dimension (The Twilight Zone) ou Event Horizon.